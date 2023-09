Beto Preto inaugura nova UTI do Hospital da Providência

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, inaugurou na tarde desta sexta-feira (8), a nova ala de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Providência, de Apucarana (PR). Com investimento de quase R$ 8 milhões em reforma e equipamentos, foram criados 16 novos leitos, projetados para prestar um atendimento humanizado ao paciente e que vão mais que dobrar a capacidade de atendimento da unidade, que mantinha até então 11 vagas.

Contando com uma área ampliada de 436,36m², a nova ala recebeu 16 camas hospitalares elétricas, quatro ventiladores pulmonares, dois monitores multiparâmetros com capnografia e 14 monitores multiparâmetros com investimentos de quase R$ 1,8 milhão via Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

“Essa UTI é a síntese desse hospital. Bem por isso, o governador Ratinho Junior sempre priorizou a regionalização da saúde. Temos que levar opções para população e é isso que estamos fazendo”, comentou o secretário Beto Preto, que se emocionou na solenidade ao lembrar que sua avó foi voluntária no hospital, quando este ainda era Santa Casa, e foi também a instituição onde ele teve seu primeiro emprego como médico e também onde seus filhos nasceram. O secretário foi plantonista do Providência por 10 anos. (VEJA O VIDEO)

UTI do Providência é inaugurada nesta sexta-feira

A irmã Geovana Ramos, diretora geral do Hospital da Providência, destaca que os novos equipamentos elevam o nível tecnológico e melhoram a segurança no atendimento dos pacientes. "É algo inovador para nossa cidade. As camas são elétricas diferenciadas. Os monitores estão ligados a uma central de monitoração, isso nem toda UTI tem. Muito nos alegram ter equipamento que elevam o nível tecnológico da unidade", afirma.

De acordo com Geovana, as obras do pronto-socorro do hospital continuam com a previsão de inauguração dentro de dois meses e meio. "Logo vamos inaugurar um pronto socorro não só novo na estrutura física mais novo em estrutura de atendimento. Queremos muito que o atendimento de nossos pacientes melhore", assinala.

O diretor executivo da instituição, Guilherme Borges, lembrou que o Hospital da Providência atende a uma população de 350 mil habitantes, tem grande importância regional e vem em um processo contínuo de melhorias. “O hospital enfrenta muitas lutas, mas seguimos a frente, com apoio das autoridades em novas lutas”, comentou, acrescentando que o hospital segue com a remodelação do pronto-socorro, com obras em andamento, e a transferência do Hospital Materno-Infantil para o prédio principal do hospital.

A solenidade contou com a participação de várias autoridades. Acompanharam o secretário, o vice-prefeito de Apucarana, Paulo Vital (PSD) e os deputados estaduais Delegado Jacovós (PL), Cloara Pinheiro (PSD) e Pedro Paulo Bazana (PSD). O presidente da Amuvi, prefeito de Jandaia do Sul, Lauro Junior (União Brasil), o secretário de Saúde de Apucarana, Emídio Bachiega e vereadores participaram do evento.





