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Beto Preto homenageia Luiz Hirose ao vivo para todo o Brasil na Câmara dos Deputados

Deputado federal destacou a trajetória do pioneiro de Apucarana, sua contribuição social e o legado deixado à comunidade

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Beto Preto homenageia Luiz Hirose ao vivo para todo o Brasil na Câmara dos Deputados
Autor Foto: Divulgação

O deputado federal Beto Preto (PSD-PR) prestou homenagem ao empresário Luiz Katsutoshi Hirose, falecido nesta terça-feira (27), aos 80 anos, durante pronunciamento na tribuna da Câmara dos Deputados, em Brasília. Na fala, que foi transmitida para todo o país atrabés da TV Câmara, o ex-prefeito de Apucarana destacou a contribuição de Hirose para o desenvolvimento do município e sua dedicação às causas sociais e ao esporte amador.

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📰 LEIA MAIS: Apucarana se despede de Luiz Hirose e empresário recebe homenagens

Nascido em uma trajetória marcada pelo pioneirismo, Luiz Hirose chegou ainda criança a Apucarana, vindo de Ituverava, no interior de São Paulo. Ao longo da vida, construiu uma história de trabalho e participação comunitária, tornando-se uma figura respeitada na cidade.

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Em seu discurso, Beto Preto ressaltou especialmente o envolvimento de Hirose com a ação social, incluindo seu trabalho junto à APAE de Apucarana, além do apoio a diversas causas filantrópicas e do incentivo ao esporte amador.

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O parlamentar também lembrou a contribuição de Hirose para o desenvolvimento habitacional do município por meio da Construtora Hirose, responsável pela construção de centenas de unidades habitacionais. Pelo trabalho empresarial, ele recebeu o prêmio de Mérito Empresarial da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (ACIA).

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“Como ex-prefeito de Apucarana e hoje deputado federal reeleito, sou testemunha do carinho e respeito que todos manifestavam perante o senhor Luiz Hirose e sua família”, afirmou Beto Preto durante o pronunciamento.

O deputado também manifestou solidariedade aos familiares e amigos, destacando o reconhecimento da comunidade apucaranense, que teve entre as manifestações de pesar o luto oficial decretado pela Câmara Municipal de Apucarana.

Luiz Hirose deixa a esposa, Améllia Hirose, três filhos, quatro netos, demais familiares e uma extensa rede de amigos.

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Ao encerrar a homenagem, Beto Preto pediu conforto à família neste momento de dor e destacou a admiração pela trajetória do empresário, cuja contribuição à comunidade de Apucarana permanece como parte de seu legado.

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Apucarana Beto Preto CÂMARA DOS DEPUTADOS Esporte homenagem Luiz Hirose
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