Beto Preto garante mais 22 carros e quatro ambulâncias para Apucarana

Os recursos foram repassados em março deste ano e os veículos acabam de ser adquiridos, com contrapartida do Município.

O secretário de Estado da Saúde e deputado federal licenciado, Beto Preto, comemorou a aquisição de 22 veículos básicos para equipes de Atenção Primária à Saúde de Apucarana, além de outras quatro ambulâncias. Com o valor de R$ 2,39 milhões repassados pelo governo estadual, além da contrapartida municipal, os veículos devem reforçar o atendimento domiciliar, possibilitando um maior número de atendimentos diretamente dentro da casa dos paranaenses. (Veja o vídeo logo abaixo)

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Beto Preto celebra os 80 Anos de Apucarana na Câmara dos Deputados

“Esta é uma grande conquista do governador Ratinho Junior, que atinge as pessoas que mais precisam deste recurso. Com os novos veículos, cada equipe da saúde da família de Apucarana terá capacidade de realizar até oito visitas domiciliares por dia, o que garante um grande salto na qualidade do atendimento. São carros modernos e que devem ser utilizados para melhorar aquilo que temos de mais importante: a vida dos nossos irmãos e irmãs paranaenses”, comentou Beto Preto.

continua após publicidade

Os recursos foram repassados em março deste ano e agora, com a compra dos veículos pela prefeitura, cada equipe da saúde da família de Apucarana contará com um carro para realizar, prioritariamente, o atendimento de pessoas idosas, pacientes com sofrimento ou transtorno mental, que fazem uso de álcool e outras drogas e, também, para o cuidado das pessoas com sequelas pós-Covid-19.

PROGRAMA – As equipes de ESF desenvolvem atividades no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS) – é o contato mais próximo da população para o acesso dos serviços na Rede de Atenção à Saúde (RAS).

Elas são responsáveis por atendimentos à população com doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, além de pré-natal das gestantes, atendimento das crianças, vacinas, curativos, entre outros.

continua após publicidade

A iniciativa também abrange a assistência domiciliar as pessoas que não têm condições de comparecer aos atendimentos periódicos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

tnonline

Siga o TNOnline no Google News