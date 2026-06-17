Beto Preto garante doação de áreas que vão beneficiar mais de 300 famílias em Apucarana

O deputado federal Beto Preto (PSD) garantiu a transferência de cinco áreas da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) para o município de Apucarana, em uma medida que fortalece o processo de regularização fundiária e beneficia diretamente mais de 300 famílias da cidade. Os terrenos somam 133.530,65 metros quadrados e estão avaliados em R$ 12.063.696,69.

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As áreas estão localizadas no Jardim Novo Horizonte, Pinhalzinho, Jardim Miriam e Vila Rural Terra Prometida. Com a formalização da doação, os imóveis passam a integrar o patrimônio municipal, permitindo a continuidade dos processos de regularização e garantindo mais segurança jurídica aos moradores.

A conquista é resultado de uma articulação liderada por Beto Preto junto ao Governo do Estado e à Cohapar, uma pauta que ele acompanha desde sua gestão como prefeito de Apucarana.

“Essa é uma luta que começou ainda quando eu era prefeito e que agora conseguimos concretizar. Estamos falando de mais de 300 famílias que terão mais tranquilidade, segurança e dignidade por meio da regularização dessas áreas. É uma conquista importante para Apucarana e para as pessoas que vivem nesses locais há muitos anos”, afirmou Beto Preto.

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Segundo o deputado, a transferência representa mais do que a incorporação de áreas ao patrimônio municipal. “São mais de R$ 12 milhões em terrenos que passam para o município e que vão permitir avançar em soluções definitivas para centenas de famílias. Agradeço ao governador Ratinho Junior e ao presidente da Cohapar, Jorge Lange, por compreenderem a importância dessa demanda para Apucarana”, acrescentou.

A maior das áreas transferidas está localizada no Jardim Novo Horizonte, com 92.566,93 metros quadrados e valor estimado em mais de R$ 9,2 milhões.

O diretor-presidente da Cohapar, Jorge Lange, destacou que a iniciativa fortalece a política habitacional e garante melhores condições para a população.

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“A regularização fundiária é uma ferramenta fundamental para assegurar direitos e promover cidadania. Com essa transferência, o município terá condições de avançar nos processos necessários para atender as famílias e dar a elas a segurança que esperam há tantos anos. A Cohapar tem trabalhado em parceria com os municípios para garantir que essas áreas cumpram sua função social e estamos muito felizes com esse trabalho”, ressaltou Jorge Lange.