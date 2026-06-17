Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Apucarana

publicidade
HABITAÇÃO

Beto Preto garante doação de áreas que vão beneficiar mais de 300 famílias em Apucarana

Terrenos somam 133.530,65 metros quadrados e estão avaliados em mais de R$ 12 milhões

Escrito por Da Redação
Publicado em 17.06.2026, 16:41:30 Editado em 17.06.2026, 16:41:23
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Beto Preto garante doação de áreas que vão beneficiar mais de 300 famílias em Apucarana
Autor Presidente da Cohapar, Jorge Lange, e o deputado Beto Preto - Foto: Divulgação

O deputado federal Beto Preto (PSD) garantiu a transferência de cinco áreas da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) para o município de Apucarana, em uma medida que fortalece o processo de regularização fundiária e beneficia diretamente mais de 300 famílias da cidade. Os terrenos somam 133.530,65 metros quadrados e estão avaliados em R$ 12.063.696,69.

-LEIA MAIS: Apucarana Futsal faz jogo contra o Medianeira em busca de reabilitação na Série Prata

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

As áreas estão localizadas no Jardim Novo Horizonte, Pinhalzinho, Jardim Miriam e Vila Rural Terra Prometida. Com a formalização da doação, os imóveis passam a integrar o patrimônio municipal, permitindo a continuidade dos processos de regularização e garantindo mais segurança jurídica aos moradores.

A conquista é resultado de uma articulação liderada por Beto Preto junto ao Governo do Estado e à Cohapar, uma pauta que ele acompanha desde sua gestão como prefeito de Apucarana.

“Essa é uma luta que começou ainda quando eu era prefeito e que agora conseguimos concretizar. Estamos falando de mais de 300 famílias que terão mais tranquilidade, segurança e dignidade por meio da regularização dessas áreas. É uma conquista importante para Apucarana e para as pessoas que vivem nesses locais há muitos anos”, afirmou Beto Preto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo o deputado, a transferência representa mais do que a incorporação de áreas ao patrimônio municipal. “São mais de R$ 12 milhões em terrenos que passam para o município e que vão permitir avançar em soluções definitivas para centenas de famílias. Agradeço ao governador Ratinho Junior e ao presidente da Cohapar, Jorge Lange, por compreenderem a importância dessa demanda para Apucarana”, acrescentou.

A maior das áreas transferidas está localizada no Jardim Novo Horizonte, com 92.566,93 metros quadrados e valor estimado em mais de R$ 9,2 milhões.

O diretor-presidente da Cohapar, Jorge Lange, destacou que a iniciativa fortalece a política habitacional e garante melhores condições para a população.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A regularização fundiária é uma ferramenta fundamental para assegurar direitos e promover cidadania. Com essa transferência, o município terá condições de avançar nos processos necessários para atender as famílias e dar a elas a segurança que esperam há tantos anos. A Cohapar tem trabalhado em parceria com os municípios para garantir que essas áreas cumpram sua função social e estamos muito felizes com esse trabalho”, ressaltou Jorge Lange.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana Beto Preto Cohapar Habitação Política
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV