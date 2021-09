Beto Preto fala sobre vacinação de adolescentes; assista

Da Redação

Beto preto fala sobre vacinação em adolescentes na semana que vem

Durante entrevista ao Jornal da Tribuna, edição desta sexta-feira (24), o secretário Estadual de Saúde, Beto Preto, falou sobre a nova etapa da vacinação contra a Covid-19 que agora vai atingir os adolescentes sem comorbidades.

“Fizemos um esforço coletivo entre todos os municípios com doses que não foram utilizadas ou que estavam na reserva técnica e já começamos a vacinar adolescentes com comorbidades. E fomos ao Ministério da Saúde levar um documento firme, posicionamento correto da Sesa, a pedido do próprio governador e pedimos que o Ministério pudesse rever o seu posicionamento. E deu certo, o Ministério voltou atrás”, conta.

O secretário também mandou um recado ao pais de alunos da Rede Estadual de Ensino, que retornarão às aulas presenciais após quase 1 ano e oito meses de aulas remotas. Apesar da redução no número de casos e com menor taxa de ocupação nos hospitais, ele destaca que a pandemia ainda não chegou ao fim, contudo ressalta a importância de retomar algumas atividades, mantendo todas as medidas preventivas contra a doença.

“Tomem todos os cuidados e orientem seus filhos para usarem álcool gel e retirem a máscara somente quando forem comer. O vírus continua circulando, mas a vida começa a querer voltar ao normal. Precisamos fazer esse grande esforço para vencer a Covid. Neste momento, depois de quase 1 anos e oito meses, temos que tentar ajustar isso com o retorno de algumas atividades que sofreram muito. Estamos pensando na saúde, na vida das pessoas e no fomento das atividades econômicas. A gente coloca isso tudo como prioridade”, destaca.

A entrevista completa você confere no vídeo abaixo:

Beto preto fala sobre vacinação em adolescentes na semana que vem - Vídeo por: Reprodução