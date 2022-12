Beto Preto entrega ultrassom e recursos emergenciais ao Providência

Da Redação

O Secretário de Estado da Saúde e deputado federal eleito, Beto Preto, esteve na manhã desta quinta-feira em Apucarana para fazer pessoalmente a entrega de um novo aparelho de ultrassom para a unidade materno infantil do Hospital da Providência. Ao ser homenageado pela equipe do hospital e por lideranças locais da área de saúde, Beto Preto também falou da importância do auxílio emergencial aos hospitais do Paraná, nessa reta final de 2022. Ao todo, o Paraná está repassando R$ 190 milhões para os hospitais. Para Apucarana, o repasse total foi de R$ 3,24 milhões ao Fundo Municipal de Saúde, sendo que desse total, R$ 2,35 milhões já foram repassados, nesta quarta-feira (28), ao Hospital da Providência.

Ao agradecer a homenagem, o secretário Beto Preto destacou que tem andado pelo Paraná e, para ele, a grande notícia tem sido que em todas as cidades têm sempre uma porta aberta de um órgão de saúde para atender as necessidades dos cidadãos. “É importante manter nossos hospitais abertos e funcionando. Antes da pandemia, por exemplo, o litro do soro fisiológico custava R$ 3,70 e hoje custa R$ 12. Há uma inflação que nenhum índice oficial mede”, comentou Beto Preto, para justificar a criação do projeto aprovado pela Assembleia Legislativa, se transformando em lei, o programa que permite ao governo, neste ano, vir em socorro dos hospitais, que vão receber 1/12 do faturamento a mais no exercício de 2022, justamente para poder comprar medicamentos, bancar os insumos necessário e também para custear a folha de pagamento do 13º salário dos funcionários.

A diretora geral do Providência, irmã Geovana Aparecida Ramos, também destacou a importância dos recursos liberados em socorro aos hospitais do Paraná e também à Providência. “Não teríamos como pagar, nesse começo de ano, a folha de salários de nosso pessoal. O dinheiro do estado chegou na sexta passada (23) e, com muito esforço e dedicação, o recurso do Hospital já chegou nesta quarta-feira (28)”. A diretora do hospital destacou que não tem como falar dos avanços concretos em saúde na cidade e na região, bem como no próprio Providência, sem destacar a atuação do secretário Beto Preto. “Ele ouviu o apelo de muitos hospitais, que tiveram ano difícil. Também tivemos um ano difícil aqui. Mas foi, também, um ano de graça, com uma equipe comprometida e dedicada, atuando com amor e carinho para atender a nossos pacientes. E com as parcerias, conseguimos avançar os projetos, como nossa UTI de adultos, que fica pronta em um mês e meio, indo de 14 para 16 leitos. Antigamente eram 11 leitos. Com Beto na prefeitura, fomos a 14 leitos. E hoje, estamos indo a 30 leitos de UTI”, comemora.

Irmã Geovana disse ainda que os projetos só avançaram porque “as pessoas certas estavam no lugar certo”, destacando a atuação do secretário Beto Preto, do prefeito Júnior da Femac, dos parceiros na regional de saúde e no Cisvir.

“Sozinhos não poderíamos fazer nada. Juntos, avançamos e melhoramos a vida de nossa gente. Obrigado a todos que nos ajudam nesse projeto, que é um desafio diário” - Geovana Ramos, diretora do Hospital da Providência - Geovana Ramos, diretora do Hospital da Providência

Beto Preto e irmã Geovana assinaram o termo de concessão de uso novo ultrassom do Hospital Materno Infantil, em evento que contou com a presença do vice-prefeito e prefeito em exercício, Paulo Vital, do presidente da Câmara, Franciley Godoi, o Poim, do secretário municipal de saúde, Emídio Bachiega, do diretor de gestão e saúde da 16ª Regional, José Schiaroli e Érica Sanchez, gerente de enfermagem do Materno Infantil.

Paulo Vital destacou o orgulho que Apucarana e a gestão municipal têm de Beto Preto na secretaria de Estado, pelo trabalho que ele realiza e, principalmente, pelo cuidado que ele demonstra com o Providência. Se dirigindo à diretora do Hospital, Geovana Ramos, Vital pediu desculpas e brincou, dizendo que ele não conhece ninguém que mostre mais carinho e atribui mais importância ao hospital do que o ex-prefeito e atual secretário Beto Preto. “Ele é o maior entusiasta que eu conheço. Sempre nos falou da importância do Providência para o serviço de saúde de Apucarana e de toda a região”, discursou.

O vereador Poim, por sua vez, destacou o trabalho em equipe para as conquistas recentes de Saúde em Apucarana. “Ninguém chega a lugar algum sozinho. Aqui temos grandes equipes de profissionais, pessoas que trabalham com amor e carinho. Fazem um trabalho que nos dá orgulho”, afirma.

O secretário municipal Emidio Bachiega também destacou o trabalho de Beto Preto. “Esse é um momento de gratidão. Saúde se faz com muito trabalho e parceria. A autarquia tem parceria com o Providência, com a Regional de Saúde, com a Secretaria de Estado, com o Cisvir. Isso permite um trabalho intenso, isso nos permite salvar muitas vidas”.

O chefe da divisão de gestão e saúde, José Schiaroli, afirmou que “bons frutos foram produzidos em Saúde por haver bons projetos e, principalmente, quando temos representação boa e times bons. É o caso aqui hoje, com equipe do Providência, da Regional, do Cisvir, das prefeituras e, à frente desses times todos, temos o Beto Preto. Estou há 35 anos na Regional de Saúde e Beto Preto fez toda a diferença. Para a cidade de Apucarana foi um divisor de referência em administração. É um grande administrador”, finalizou.

