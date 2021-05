Beto Preto entrega novo veículo para IML de Apucarana

Continua após publicidade

A Polícia Científica e o laboratório de patologia do Paraná entregaram um carro novo para o Instituo Médico Legal, IML de Apucarana. A solenidade aconteceu nesta terça-feira (25) em Curitiba, na sede da Polícia Científica. Outros institutos também foram contemplados.

O secretário de Estado da Saúde, e ex-prefeito de Apucarana Beto Preto, participou do evento e comentou a parceria da Secretaria de Segurança Pública. É um esforço muito grande, mas é um esforço que vale a pena. Eu fui prefeito de Apucarana, e quando eu tomei a decisão de vir para cá eu tomei essa decisão também para ocupar o espaço de Apucarana, aqui no estado do Paraná que a muito não tínhamos representantes”, comemorou.

O Secretário também comentou que o Governo investe em todas as áreas. “A cada programa para cada ação, seja na área de habitação, segurança, polícia científica, saúde ou educação nós temos obras, projetos para nossa cidade de Apucarana, e cidades do Vale do Ivaí, então Apucarana e o Vale do Ivaí estão representados no Estado”, disse.