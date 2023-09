Beto Preto entrega ambulâncias em Apucarana e Arapongas

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, entregou nesta sexta-feira (8) duas ambulâncias para o Corpo de Bombeiros em Apucarana e Arapongas, no Norte do Paraná. Os veículos serão usados pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate).

A primeira entrega ocorreu na unidade de Arapongas, que pertence ao 3º Grupamento de Bombeiros de Londrina, com a presença do prefeito Sergio Onofre (PSC) e do deputado Pedro Paulo Bazana (PSD). Na sequência, Beto Preto esteve em Apucarana, no 11º Grupamento dos Bombeiros.

O secretário afirma que as ambulâncias entregues nesta sexta-feira fazem parte da renovação da frota do Siate em todo Paraná. São 95 novos veículos em todo Estado, sendo que os entregues em Arapongas e Apucarana fazem parte de um lote de 31 ambulâncias que vem sendo repassadas em vários municípios do Estado nas últimas semanas. Cada uma tem custo de R$ 498 mil e conta com equipamentos de última geração.

“As 95 ambulâncias do Siate no Paraná serão modernizadas e atualizadas. Esses novos veículos contam com célula alta, assim, os profissionais poderão trabalhar em pé”, explica o secretário.

Das 95 ambulâncias, 60 foram adquiridas com recursos da Secretaria de Saúde e 35 do Corpo de Bombeiros. “É um investimento importante para reforçar o atendimento pré-hospitalar no Paraná”, afirma.

Em Apucarana, a entrega contou também com a presença do vice-prefeito Paulo Vital (PSD) e mais uma vez do deputado Pedro Paulo Bazana, além do deputado Delegado Jacovós (PL), que destacou o trabalho do secretário Beto Preto. “São veículos com mais de 10 anos de uso e nós precisamos renovar”, disse Jacovós.

