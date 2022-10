Beto Preto é um dos 26 deputados eleitos com os próprios votos no país

Da Redação

Beto Preto fez votos em todas as cidades do Paraná e uma votação acima do quociente eleitoral no Estado

Em todo o país, apenas 26 dos 513 deputados federais conseguiram assegurar a vaga na Câmara Federal por conta própria, ou seja, fizeram uma quantidade de votos suficientes para atingir o quociente eleitoral no estado, independentemente do desempenho do partido ou federação. O deputado federal eleito por Apucarana, o ex-prefeito e ex-secretário de Estado da Saúde, Beto Preto (PSD), é um dos quatro candidatos do Paraná que figuram na lista, ao lado de Deltan Dallagnol (Podemos), Gleisi Hoffman (PT) e Filipe Barros (PL).

Eleger-se com os próprios votos, nesse caso, é quando o candidato faz mais votos que o quociente eleitoral para o estado que, no caso, é o resultado da divisão dos votos válidos de deputado federal (sem contar votos nulos e brancos) pelo número de cadeiras que cada estado tem direito.



No Paraná, conforme os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram computados 6.815689 votos, mas apenas 89,95% foram considerados válidos. Ou seja, descontando os votos nulos (238.865), em branco (445.946) e, ainda, mais 92.290 votos anulados por serem dados a candidaturas que estão sob júdice, a quantidade de votos válidos para deputado federal no Paraná foi de 6.038.588 votos.

O sistema eleitoral para deputados federais, deputados estaduais e até de vereadores, é o chamado sistema proporcional. É diferente do sistema majoritário, que elege presidentes, governadores, prefeitos e senadores, em que o mais votado é eleito. Isso porque, nesses casos, só há um candidato por partido. Já no sistema proporcional, são vários candidatos dentro de um mesmo partido.

A Câmara Federal tem, 513 cadeiras de deputados. E a quantidade de deputados que cada estado tem direito depende da quantidade de habitantes. Mas, o mínimo de vagas reservadas aos estados menos populosos é oito e o máximo de vagas, reservadas aos estados mais populosos, é 70, como é o caso de São Paulo.

O Paraná tem direito a 30 cadeiras na Câmara Federal. Então, o quociente eleitoral para deputado federal no estado, nesse ano, é o resultado da divisão do número de votos válidos dados aos candidatos concorrentes com o número de vagas (30). Assim, o quociente eleitoral para deputado federal no Paraná em 2022 é de 201.286 votos.

Todos os candidatos que fizeram mais votos do que isso, se elegeram por conta própria. Isso porque no sistema proporcional, a definição dos eleitos se dá por dois critérios: os votos atribuídos ao candidato e a quantidade total de votos que o partido recebeu. Por exemplo, se um partido, na soma de todos os seus candidatos, recebesse 405 mil votos, ele teria direito a duas das 30 cadeiras e seriam eleitos os dois candidatos mais votados do partido, mesmo que esses dois candidatos, sozinhos, não tenham feito mais de 201 mil votos cada. Em compensação, quando o candidato faz mais votos que o quociente eleitoral, ele garante a eleição independentemente da performance eleitoral da chapa de candidatos do partido ou da federação. Foi o que aconteceu com esses quatro deputados federais eleitos pelo Paraná, citados entre os 26 deputados eleitos em todo o país que conseguiram se eleger com os próprios votos.

De acordo com totalizações realizadas nos estados, ao longo da semana, apenas um em cada 20 deputados federais se elegeu com os próprios votos, por terem ultrapassado os quocientes eleitorais em cada estado. Ao todo, 26 deputados federais conseguiram isso em todo o país, um número menor que o verificado em 2018, quando 27 deputados foram eleitos nestas condições. Isso significa dizer que os outros 487 deputados federais eleitos no país foram puxados, ou seja, só conseguiram conquistar uma cadeira graças à quantidade de votos que o partido somou nas eleições, em seus estados. No Paraná, por exemplo, 26 deputados federais eleitos estão nessa situação.

