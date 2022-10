Beto Preto e Paulo Vital reúnem apoiadores no centro de Apucarana

Da Redação

O ex-prefeito de Apucarana e ex-secretário estadual da Saúde Beto Preto (PSD), candidato a deputado federal, e o vice-prefeito de Apucarana Paulo Vital (PSD), candidato a deputado estadual, se reuniram com apoiadores na Praça Rui Barbosa, na tarde deste sábado (1º), às vésperas das eleições.

O ponto de encontro dos apoiadores aconteceu em frente à entrada da Catedral Nossa Senhora de Lourdes. Além dos candidatos e apoiadores, o prefeito de Apucarana, Junior da Femac, também marcou presença no ato político.

Outras manifestações acontecem na tarde deste sábado, na área central de Apucarana. Diversos apoiadores do atual presidente da República, Jair Bolsonaro, realizam uma carreata pela Avenida Curitiba. Eles devem seguir pelos bairros do município.

As eleições acontecem neste próximo domingo (2). Todas as seções eleitorais funcionarão das 8h às 17h do horário de Brasília. Serão eleitos deputados federais, deputados estaduais, senador, governador e presidente da República.

