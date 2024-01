Beto Preto é internado no Hospital da Providência após passar mal

O secretário de Estado da Saúde e deputado federal licenciado, Beto Preto, passou a noite de sexta-feira (5) internado no Hospital da Providência, em Apucarana, no norte do Paraná. Ele passou mal quando retornava de Curitiba no período da tarde, sentindo enjoo e mal estar.

Ao chegar em Apucarana procurou o Hospital da Providência, onde foi atendido por uma equipe médica. Beto Preto passou por exames de Covid-19 e dengue com resultado negativo para as doenças. Segundo informação da família seu estado de saúde é estável. O secretário de estado da Saúde deverá receber alta hospitalar ainda neste sábado (6).

