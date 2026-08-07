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GESTÃO PÚBLICA

Beto Preto diz que não fez dívidas como prefeito de Apucarana

Atual deputado federal destacou que, entre 2013 e 2018, focou no controle da máquina pública

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Beto Preto diz que não fez dívidas como prefeito de Apucarana
Autor Beto Preto, ex-prefeito e deputado federal - Foto: Divulgação

O ex-prefeito de Apucarana e atual deputado federal, Beto Preto (PSD), fez questão de esclarecer e ratificar nesta sexta-feira (07) que "jamais" - durante o seu mandato de prefeito (2013/2018) - contraiu dívidas ao Município.

-LEIA MAIS: Beto Preto mobiliza 20 prefeitos e mais de 500 lideranças da região Oeste

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“Ao contrário disso, mantivemos um rigoroso controle financeiro da máquina pública, garantindo muitos investimentos em infraestrutura urbana e rural, expansão de áreas industriais, obras diversas na saúde, educação, esportes e área social”, assinala Beto Preto.

O ex-prefeito de Apucarana também destaca que, no seu mandato, conseguiu sanear muitas dívidas do Município, incluindo 3 mil ações trabalhistas, por conta da mudança do estatuto na gestão do ex-prefeito João Carlos. Além de outros precatórios referentes à Capela Mortuária, praça, parte do Parque da Raposa, Parque Industrial na região da Molas Fama e Viaduto da Vila Regina. E também ouras pendências significativas com o INSS e FGTS.

Com relação à vultosa dívida contraída na gestão do ex-prefeito Valter Pegorer, Beto Preto lembra que nunca foi esclarecida a aplicação destes recursos. E mais: mesmo renegociada com o Tesouro Nacional, a dívida nunca foi amortizada, devido a questionamentos de outros ex-gestores públicos e que, inclusive, deixou de ser cobrada por conta de decisão liminar obtida em instância federal.

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"Nós não somos responsáveis por essa dívida com os extintos bancos Santos e Itamarati que, atualmente, atinge o patamar de R$ 1,2 bilhão,e que, agora, o atual prefeito tenta renegociar com a União”, disse Beto Preto.

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