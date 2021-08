Beto Preto destrava obra do Colégio Agrícola de Apucarana

Da Redação

A obra do Colégio Agrícola Manoel Ribas de Apucarana vai ser retomada pelo do Governo do Estado. O secretário de Estado da Saúde, e ex-prefeito de Apucarana, Beto Preto, esteve na Secretaria de Estado da Educação e no Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar), nesta quarta-feira (18), em Curitiba, para destravar o andamento do projeto, paralisado há quase cinco anos.

“A boa notícia é que logo teremos a autorização para licitação de retomada das obras, que foram paralisadas há bastante tempo. É um compromisso do governador Ratinho Júnior, que levamos para ele ainda durante a campanha, e que conseguimos fazer rodar agora”, afirmou Beto Preto.

O investimento será de aproximadamente R$ 4 milhões. A minuta da licitação está sendo analisada pela Procuradoria Geral do Estado (PGE). Segundo Beto Preto, a obra é fundamental para a formação de profissionais não apenas de Apucarana.

Ele destacou que vai continuar acompanhando o trâmite administrativo para que a obra seja executada no menor prazo. O ex-prefeito conversou com o secretário estadual da Educação, Renato Feder, demonstrando a relevância regional do Colégio Agrícola.

“Esta é uma obra importante para a cidade de Apucarana, porque vai permitir a formação de técnicos agrícolas. Mas não apenas para a nossa cidade, mas para a região do Vale do Ivaí, para todo o Paraná. É o olhar do governador para a educação e para o desenvolvimento do agro, da educação no campo e do manejo da cultura sustentável”, enfatizou.

Beto Preto estava acompanhado do presidente da Câmara Municipal de Apucarana, vereador Franciley Poim, e do vereador Marcos da Vila Reis.

“É um compromisso nosso de colocar em dias as obras. O Colégio Agrícola Manoel Ribas, que tem mais de meio século de história, já formou tantos profissionais que ajudaram e ajudam no fortalecimento do agronegócio do Paraná”.