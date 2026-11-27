O deputado federal Beto Preto (PSD) anunciou a destinação de uma emenda parlamentar de R$ 1 milhão para apoiar a viabilização do curso de Medicina da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), campus de Apucarana (PR). O anúncio foi feito nesta sexta-feira (27), durante a solenidade de entrega do título de Cidadã Honorária de Apucarana à reitora da instituição, Salete Sirino, na Câmara Municipal dos Vereadores.

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Os recursos serão fundamentais para fortalecer a estrutura da universidade e contribuir com as iniciativas necessárias à implantação do novo curso. A emenda permitirá investimentos na modernização e adequação dos espaços físicos, aquisição de equipamentos e materiais permanentes, além do fortalecimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Beto Preto destacou a importância do investimento para o futuro de Apucarana e de toda a região, especialmente pela oportunidade de ampliar o acesso ao ensino superior e fortalecer a formação de profissionais da saúde. “Estamos trabalhando para tornar realidade um sonho de Apucarana e de todo o Vale do Ivaí. A chegada do curso de Medicina à Unespar representa um avanço extraordinário para a educação, para a saúde e para o desenvolvimento regional. Essa emenda de R$ 1 milhão é a nossa contribuição concreta para que a universidade tenha melhores condições de avançar nesse projeto”, afirmou o deputado.

A reitora Salete Sirino agradeceu o apoio e ressaltou a importância da parceria para fortalecer a universidade e viabilizar novos investimentos. “Esse apoio é muito importante para a Unespar e para o campus de Apucarana. A implantação do curso de Medicina representa um projeto de grande relevância institucional e regional. Contar com o compromisso e o apoio do deputado Beto Preto nos ajuda a avançar na construção desse objetivo, ampliando as oportunidades de formação e contribuindo com o desenvolvimento da nossa região”, destacou.

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A iniciativa reforça a mobilização em torno da implantação do curso de Medicina em Apucarana, projeto que poderá ampliar a oferta de formação médica no Paraná e fortalecer a integração entre universidade, serviços de saúde e comunidade regional.