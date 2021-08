Beto Preto destaca empenho do médico Altimar Carletto

Da Redação

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, agradece a dedicação, o empenho e os serviços prestados em nome da saúde pública do Paraná pelo médico Altimar Carletto, que está deixando a direção da 16ª Regional de Saúde de Apucarana, em razão da proximidade da sua aposentadoria e do seu novo momento de vida.

"Altimar é um profissional de alto quilate, profundo conhecedor das agruras e alegrias da saúde pública, defensor incansável do sistema único, e emprestou, numa contribuição efetiva, o seu olhar diferenciado em nome da Secretaria de Estado e da Região de Apucarana. Ao mesmo tempo, entendendo e acolhendo o seu pedido para deixar a direção da 16ª RS, a Sesa reconhece e enaltece a sua marca, no tempo em que respondeu pelo cargo no município, respeitando a sua decisão para trilhar outros desafios pessoais", destaca Beto Preto.

O servidor Marcos Vinícius Costa assume interinamente as funções da direção da Regional.

