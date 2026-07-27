Beto Preto cobra retirada da linha de trem fora da área urbana de Apucarana

Ele defende que é urgente viabilizar o contorno ferroviário de Apucarana, retirando definitivamente os trilhos que atravessam o centro da cidade

Em audiência pública promovida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), nesta segunda-feira (27) para discutir o encerramento da concessão da malha ferroviária que corta o sul do país, o deputado federal Beto Preto (PSD-PR) reforçou a necessidade urgente de viabilizar o contorno ferroviário de Apucarana, retirando definitivamente os trilhos que atravessam o centro da cidade.

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Durante sua fala, o parlamentar lembrou que o tema não é novo em sua atuação. Ainda em seu mandato, foi firmado um convênio com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) destinado à elaboração de um estudo técnico-executivo para a retirada das linhas férreas do centro de Apucarana — instrumento que, segundo Beto Preto, já teve sua prestação de contas concluída e representa um passo concreto rumo à solução definitiva do problema.

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"Continuo lutando por isso e vamos continuar defendendo esse assunto, sobretudo nesse momento, onde teremos uma nova concessão da malha ferroviária para os próximos 30 anos", afirmou o deputado, destacando que a discussão sobre o contorno ganha ainda mais relevância neste momento em que a ANTT estrutura as regras que vigorarão pelas próximas três décadas na região.

Beto Preto ressaltou que a efetivação do contorno ferroviário depende também do engajamento da administração municipal. Para o deputado, é justamente na articulação entre as esferas municipal, estadual e federal que a pauta pode sair do papel.

O contorno ferroviário é apontado como fundamental para a segurança da população apucaranense e para o desenvolvimento urbano da cidade, uma vez que a passagem de trens pelo centro impõe riscos a pedestres e veículos, além de gerar transtornos à mobilidade urbana. Com o fim da atual concessão da Malha Sul se aproximando, o momento é considerado estratégico para garantir que a exigência técnica seja incorporada às obrigações do próximo concessionário.

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Beto Preto reiterou seu compromisso de acompanhar de perto a modelagem da nova concessão junto à ANTT, cobrando que o contorno de Apucarana seja tratado como prioridade nos estudos e nas condicionantes do novo contrato, que deve reger a operação ferroviária na região pelos próximos 30 anos.