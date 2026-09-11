Beto Preto celebra R$ 54 milhões em investimentos para Apucarana com entrega de obras nesta quarta-feira

Governador Ratinho Junior estará no município para inauguração do Colégio Godomá Bevilacqua e das novas instalações Materno Infantil





Apucarana terá uma quarta-feira (16) marcada por importantes conquistas nas áreas da educação e da saúde. Com a presença do governador Carlos Massa Ratinho Junior, serão entregues duas obras que somam R$ 54 milhões em investimentos, resultado da parceria entre o Governo do Paraná e o município.

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Às 9h, será inaugurado o Colégio Estadual Professora Godomá Bevilacqua de Oliveira, na Vila Reis, uma obra de aproximadamente R$ 20 milhões, que amplia e moderniza a estrutura da rede estadual de ensino em Apucarana.

Já às 11h, será realizada a inauguração das novas instalações da unidade Materno Infantil do Hospital da Providência, além da reforma e ampliação da estrutura hospitalar. O investimento é de aproximadamente R$ 34 milhões, fortalecendo o atendimento à saúde de Apucarana e de toda a região.

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O deputado federal e ex-secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, celebrou as entregas e destacou o trabalho conjunto para viabilizar os investimentos.

“Estou na correria da campanha, mas parei um pouco para gravar esse vídeo e celebrar com todos vocês. Na próxima quarta-feira, dia 16 de setembro, teremos uma data muito importante em Apucarana, com a presença do governador Ratinho Junior”, afirmou.

Beto Preto ressaltou a importância das duas obras para o município. “Teremos a inauguração do Colégio Godomá Bevilacqua, na Vila Reis, uma obra de R$ 20 milhões, e também a inauguração das novas instalações da maternidade do Hospital da Providência, além da reforma e ampliação do hospital, em um investimento de R$ 34 milhões.”

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Segundo o deputado, os investimentos representam uma conquista construída em conjunto. “São R$ 54 milhões que nós conseguimos trabalhar junto ao Governo do Estado para que pudessem acontecer na nossa Apucarana. Essa obra é de todos nós e eu quero celebrar com vocês, apucaranenses.”

Para Beto Preto, as entregas demonstram a capacidade de transformar demandas da população em obras concretas. “É um momento muito importante para a nossa cidade. São investimentos que ficam para Apucarana, que melhoram a vida das pessoas e que mostram a força da parceria com o Governo do Estado.” “Estamos juntos para fazer o melhor pela cidade. Vamos em frente”, concluiu.





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