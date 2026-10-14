Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
EDUCAÇÃO

Beto Preto celebra primeira turma de Medicina da Unespar em Apucarana

Deputado reforça importância do curso gratuito para Apucarana e todo o Vale do Ivaí

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Beto Preto celebra primeira turma de Medicina da Unespar em Apucarana
Autor A seleção registrou mais de 2,4 mil inscritos para as 40 vagas ofertadas - Foto: - Divulgação

A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) divulgou o resultado preliminar do vestibular especial para o curso de Medicina no campus de Apucarana. A seleção registrou mais de 2,4 mil inscritos para as 40 vagas ofertadas, marcando o início de uma nova etapa para o ensino superior público no município.

- leia mais: Unespar divulga resultado preliminar do vestibular de Medicina para o campus de Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O deputado federal Beto Preto destacou a importância da implantação da graduação, que será pública e gratuita. Segundo ele, a primeira turma representa um marco histórico para Apucarana e para toda a região do Vale do Ivaí.

Beto Preto agradeceu à reitora da Unespar, professora Salete Sirino, ao secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Bona, e ao governador Ratinho Junior pelo apoio à concretização do projeto.

“É um passo muito importante para Apucarana e para todo o Vale do Ivaí. Essa primeira turma é histórica. Esses alunos serão os primeiros médicos formados pelo curso daqui a seis anos. Estamos trabalhando para que seja uma graduação de qualidade, forte e reconhecida”, afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A estruturação do curso prevê atividades práticas em hospitais de diferentes municípios, ampliando a integração da formação acadêmica com os serviços de saúde da região. Entre as instituições mencionadas estão o Hospital da Providência e o Hospital Torao Tokuda, em Apucarana, além dos hospitais regionais de Jandaia do Sul e Ivaiporã.

O parlamentar lembrou ainda sua atuação, durante o período em que foi prefeito, para viabilizar cursos de Engenharia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e ampliar a oferta de cursos profissionalizantes na cidade.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Apucarana está demonstrando que pode avançar cada vez mais na educação. Temos o curso de Direito público na Unespar, agora Medicina, além dos cursos de Engenharia e da formação técnica. São oportunidades que ajudam a preparar nossos jovens e a construir o futuro da cidade”, declarou.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana Beto Preto EDUCAÇÃO medicina Unespar ValeduVaí VESTIBULAR
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV