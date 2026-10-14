Beto Preto celebra primeira turma de Medicina da Unespar em Apucarana

Deputado reforça importância do curso gratuito para Apucarana e todo o Vale do Ivaí

A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) divulgou o resultado preliminar do vestibular especial para o curso de Medicina no campus de Apucarana. A seleção registrou mais de 2,4 mil inscritos para as 40 vagas ofertadas, marcando o início de uma nova etapa para o ensino superior público no município.

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O deputado federal Beto Preto destacou a importância da implantação da graduação, que será pública e gratuita. Segundo ele, a primeira turma representa um marco histórico para Apucarana e para toda a região do Vale do Ivaí.

Beto Preto agradeceu à reitora da Unespar, professora Salete Sirino, ao secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Bona, e ao governador Ratinho Junior pelo apoio à concretização do projeto.

“É um passo muito importante para Apucarana e para todo o Vale do Ivaí. Essa primeira turma é histórica. Esses alunos serão os primeiros médicos formados pelo curso daqui a seis anos. Estamos trabalhando para que seja uma graduação de qualidade, forte e reconhecida”, afirmou.

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A estruturação do curso prevê atividades práticas em hospitais de diferentes municípios, ampliando a integração da formação acadêmica com os serviços de saúde da região. Entre as instituições mencionadas estão o Hospital da Providência e o Hospital Torao Tokuda, em Apucarana, além dos hospitais regionais de Jandaia do Sul e Ivaiporã.

O parlamentar lembrou ainda sua atuação, durante o período em que foi prefeito, para viabilizar cursos de Engenharia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e ampliar a oferta de cursos profissionalizantes na cidade.

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“Apucarana está demonstrando que pode avançar cada vez mais na educação. Temos o curso de Direito público na Unespar, agora Medicina, além dos cursos de Engenharia e da formação técnica. São oportunidades que ajudam a preparar nossos jovens e a construir o futuro da cidade”, declarou.