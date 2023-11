Beto Preto celebra os 80 Anos de Apucarana na Câmara dos Deputados

O ex-prefeito de Apucarana e deputado federal, Beto Preto, discursou no Plenário Ulysses Guimarães, nesta quinta-feira (23), onde destacou os 80 anos do município paranaense. Durante sua fala, o parlamentar ressaltou as raízes históricas da cidade, além de conquistas atingidas ao longo destas oito décadas. Assista o discurso do deputado no final da matéria.

"Nós temos cerca de 50 etnias diferentes, de cidadãos que vieram de outros países para o Norte do Paraná. Colônias de japoneses, ucranianos, alemães, italianos, espanhóis, portugueses, além de outros brasileiros que aqui fizeram sua vida. Apucarana, como todo Norte do Paraná, é uma terra de oportunidades", enfatizou.

Durante o pronunciamento, Beto Preto também falou sobre a diversidade econômica do município, reforçando a recente expansão industrial, sobretudo na área de confecções. A educação, uma das principais referências de Apucarana, também foi lembrada.

"Temos um forte polo de educação superior, com duas universidades públicas, além de outras privadas. Na educação básica, está entre as primeiras do estado, possuindo a maior nota do Ideb" avaliou o deputado.

Ao finalizar seu discurso, o ex-prefeito agradeceu o apoio e a confiança da população apucaranense. "Fui eleito em 2012 com quase 50% dos votos e em 2016 com quase 90%. Ressalto minha gratidão a população de Apucarana, que garantiu quase 40 mil votos para minha eleição de deputado. Tenho certeza que as bases estão lançadas para que o município, a cidade, tenha cada vez mais vitórias no seu futuro próximo", finalizou.

Assista:

