Beto Preto assina ordem de serviço de reforma do Ciretran de Apucarana

O deputado federal licenciado e secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, assinou, nesta terça-feira (11), em Curitiba, a ordem de serviço das obras de reforma da 15ª Circunscrição Regional de Trânsito de Apucarana (Ciretran). Com um investimento de R$ 554.326,00, o projeto prevê uma readequação completa das estruturas, de 1.614 m², a fim de garantir maior conforto aos usuários do serviço e também de servidores.

“Este é o resultado de um esforço em conjunto. São prédios antigos que recebem uma reforma completa pela primeira vez em sua história. Quero parabenizar o Governo do Estado por essa ação tão benéfica para o município, além de agradecer também ao importante apoio do ex-chefe da Ciretran de Apucarana, Fernando Garcia. Nada disso seria possível sem as determinações do governador Ratinho Junior, que possui um olhar sensível e diferenciado para os paranaenses”, destacou Beto Preto, que foi o principal interlocutor da obra junto ao Governo do Estado.

Com um prazo de conclusão de 150 dias, as principais ações residem nas reformas da estrutura elétrica, hidráulica e também prediais do Ciretran. O diretor-geral do Detran-PR, Adriano Furtado, destacou o papel de Beto Preto no processo.

“O secretário Beto Preto é uma grande liderança e trabalhou muito para a efetivação dessas reformas. A 15ª Ciretran de Apucarana desempenha um papel fundamental para a população e agora poderá desempenhá-lo com ainda mais efetividade”, avaliou.

Também participaram da assinatura o secretário-chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega, além dos conselheiros estaduais de trânsito Glenio Cogo e Carlos Zanetti.

Outras conquistas

No ato de assinatura da ordem de serviço, Beto Preto fez questão de destacar outras conquistas obtidas para Apucarana que foram alvo de sua atuação junto ao governo, caso do recape da rodovia Pirapó-Caixa de São Pedro e as obras da Sanepar que vão ampliar a reservação do município e elevaram o índice de cobertura de esgoto – esperadas por um longo do tempo. “Também foram garantidas nova salas de aula para o Colégio Carlos Massareto, várias obras em colégios estaduais e a própria retomada das obras do Colégio Agrícola Manoel Ribas, que estavam paralisadas, além da doação do prédio e terreno da escola Madalena Coco, sem contar os muitos recursos para a saúde, entre outros”, afirma, adiantando que novos investimentos serão anunciados em breve para Apucarana.

“A obra do novo colégio Godomá Bevilacqua na Vila Reis, que está para sair e, em breve, teremos uma nova subestação da Copel”, finaliza

