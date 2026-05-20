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EDUCAÇÃO

Beto Preto articula implantação de campus avançado do IFPR em Apucarana

Ele afirmou que o projeto representa um investimento estratégico no futuro da juventude paranaense e no desenvolvimento econômico regional

Escrito por Da Redação
Publicado em 20.05.2026, 19:25:51 Editado em 20.05.2026, 19:25:42
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O deputado federal Beto Preto (PSD-PR) destacou, nesta terça-feira (19), na Câmara dos Deputados, a importância da implantação de um campus avançado do Instituto Federal do Paraná (IFPR) em Apucarana. A proposta, articulada junto à Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (ACIA), lideranças locais, empresários e a reitoria do IFPR, busca ampliar o acesso ao ensino técnico e tecnológico na região do Vale do Ivaí.

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Durante o pronunciamento, Beto Preto afirmou que o projeto representa um investimento estratégico no futuro da juventude paranaense e no desenvolvimento econômico regional.

“Trazer o IFPR para Apucarana é pensar no futuro da nossa juventude e na competitividade do município. Precisamos transformar articulações em oportunidades reais para a população”, afirmou o deputado.

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A proposta inicial prevê a implantação de um Centro de Referência do IFPR, modelo que permitirá o início das atividades acadêmicas de forma estruturada e planejada, com perspectiva de expansão futura para um campus completo, incluindo cursos técnicos, graduação e pós-graduação.

Beto Preto articula implantação de campus avançado do IFPR em Apucarana
Autor“Trazer o IFPR para Apucarana é pensar no futuro da nossa juventude e na competitividade do município. Precisamos transformar articulações em oportunidades reais para a população”, afirmou o deputado - Foto: Divulgação

Beto Preto também informou que já solicitou uma audiência com o Ministério da Educação, juntamente com representantes do IFPR e lideranças de Apucarana, para acelerar a viabilização do projeto.

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“Muitos jovens acabam deixando o sonho da qualificação profissional de lado por falta de oportunidade. Os Institutos Federais mudam realidades, aproximam o ensino do mercado de trabalho e fortalecem a economia regional”, destacou.

O deputado ainda ressaltou a mobilização da sociedade civil e do setor produtivo em defesa da proposta, envolvendo representantes da ACIA, Sebrae, educadores e lideranças regionais.

“Quando levamos educação de qualidade para o interior do país, combatemos desigualdades e criamos oportunidades concretas para as próximas gerações”, concluiu.

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Apucarana Beto Preto DESENVOLVIMENTO REGIONAL EDUCAÇÃO EMPREENDEDORISMO IFPR
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