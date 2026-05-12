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Beto Preto anuncia R$ 5 milhões em emendas para saúde e assistência social de Apucarana

Repasses beneficiam Hospital da Providência e entidades sociais da cidade; saiba mais

Escrito por Da Redação
Publicado em 12.05.2026, 17:47:14 Editado em 12.05.2026, 17:47:09
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Beto Preto anuncia R$ 5 milhões em emendas para saúde e assistência social de Apucarana
Autor Beto Preto, deputado federal - Foto: Divulgação

O deputado federal Beto Preto (PSD) anunciou nesta terça-feira (12) o pagamento de novas emendas parlamentares destinadas ao município de Apucarana, com recursos voltados para o fortalecimento da saúde e da assistência social. Somados, os investimentos ultrapassam R$ 5 milhões.

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Para a área da saúde, o parlamentar confirmou o pagamento de R$ 3 milhões ao Hospital da Providência, por meio do Fundo Municipal de Saúde de Apucarana, reforçando o suporte financeiro à instituição hospitalar.

Segundo Beto Preto, os recursos têm contribuído diretamente para a estabilidade financeira do hospital e para a manutenção dos atendimentos prestados à população da região.

“É um dinheiro importante, que está ajudando o hospital a manter as contas em dia e seguir avançando no atendimento à população”, destacou o deputado.

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Além dos investimentos na saúde, o parlamentar também confirmou o pagamento de mais de R$ 2 milhões em emendas para entidades assistenciais de Apucarana. Os recursos contemplam instituições que atuam em diferentes áreas do atendimento social no município.

Entre as entidades beneficiadas estão a Apae, o Lar Sagrada Família, o Lar São Vicente de Paulo, a Edhucca, o Centro de Resgate para a Vida, a Casa do Dodô, o Centro de Apoio ao Adolescente, a Adefiap e a Comander.

Beto Preto ressaltou o compromisso com o fortalecimento das instituições sociais e afirmou que este é o segundo ano consecutivo em que consegue viabilizar os pagamentos das emendas para as entidades do município.

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“Trabalhar pela assistência social também é uma das minhas prioridades. Essas entidades realizam um trabalho essencial e podem contar com o nosso mandato em Brasília para continuar buscando recursos e resultados para Apucarana”, afirmou.

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