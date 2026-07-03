Beto Preto anuncia mais de R$ 10 milhões em investimentos para Apucarana

O deputado federal Beto Preto (PSD) anunciou uma nova série de conquistas para Apucarana, com investimentos que fortalecem as áreas da saúde, educação e infraestrutura. Os recursos e equipamentos garantidos pelo parlamentar somam mais de R$ 10 milhões em benefícios destinados ao município.

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Na educação, a principal novidade é a entrega de três novos micro-ônibus escolares, disponibilizados pela Secretaria de Estado da Educação. Os veículos foram indicados por Beto Preto e representam um investimento de R$ 421,9 mil cada, totalizando cerca de R$ 1,27 milhão para a renovação da frota do transporte escolar.

"É fruto do nosso trabalho como deputado federal e da confiança que recebi da população de Apucarana. Esses novos ônibus vão garantir mais conforto e segurança para os estudantes da nossa cidade", afirmou Beto Preto.

Na saúde, o parlamentar destacou a liberação de R$ 2,4 milhões para custeio da média e alta complexidade, recursos do Governo do Paraná que poderão ser utilizados para ampliar atendimentos, realizar exames, consultas, aquisição de medicamentos e fortalecer os serviços prestados à população.

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Além disso, outros R$ 800 mil foram destinados diretamente do seu mandato para o Fundo Municipal de Saúde, visando a compra de equipamentos e melhorias na estrutura da rede municipal.

Na área de infraestrutura, Apucarana também recebeu uma retroescavadeira e uma motoniveladora, equipamentos indicados por Beto Preto junto ao Governo Federal, com investimento de aproximadamente R$ 800 mil.

O município ainda foi contemplado com R$ 1,5 milhão para a aquisição de três caminhões basculantes, que irão reforçar a estrutura do Pátio de Máquinas e ampliar a capacidade de execução de obras e manutenção de estradas.

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Segundo o deputado, os investimentos refletem o compromisso permanente com o desenvolvimento de Apucarana.

"Nosso mandato está muito voltado para cuidar das pessoas de Apucarana. Trabalhamos para garantir recursos que fazem diferença na vida da população, seja na saúde, na educação ou na infraestrutura. Esse é o resultado de um trabalho sério e de parceria com o governador Ratinho Junior, com o Governo do Estado e com o Governo Federal. Vamos seguir trabalhando para trazer ainda mais conquistas para nossa cidade", destacou Beto Preto.