Beto Preto anuncia entrega de nova ambulância para Apucarana

O secretário de Estado da Saúde e deputado federal licenciado, Beto Preto, anunciou nesta terça-feira (19) um importante reforço para a capacidade emergencial e pré-hospitalar de Apucarana. Com um investimento de aproximadamente R$ 500 mil, a cidade ganha nova ambulância, classificada como Unidade de Suporte Avançado (USA), prometendo otimizar o atendimento médico em situações críticas.



O veículo, que irá integrar a frota do Samu de Apucarana, é equipado para permitir o trabalho simultâneo de um médico, um condutor socorrista e um enfermeiro, garantindo o suporte necessário no transporte de pacientes em estado crítico.

"A chegada dessa Unidade de Suporte Avançado é resultado de um esforço conjunto para fortalecer nossa rede de atendimento de emergência. Estamos, sempre sob a orientação do nosso governador Ratinho Junior, comprometidos em proporcionar cuidados de saúde eficazes e rápidos para aqueles que mais precisam", afirmou o secretário de Saúde

Ainda segundo o secretário, um veículo muito parecido também está sendo entregue para a cidade de Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí.

