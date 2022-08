Beto Preto abre agenda de conversas promovida pela Acia

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O ex-secretário de Saúde do Paraná e ex-prefeito de Apucarana, Beto Preto, que concorre a uma vaga na Câmara Federal, abriu nesta terça-feira (16) a agenda de conversas promovida pela Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Apucarana (Acia) com os candidatos as eleições 2022. O objetivo, além de abrir um canal direto para que as lideranças empresariais ouçam as propostas e se aproximem dos postulantes aos cargos eletivos, é apresentar uma pauta unificada de temas e reivindicações de interesse local.

continua após publicidade .

“Para nós da Acia, é um momento muito importante porque o empresariado tem muitas demandas, nós, enquanto cidadãos também temos, assim como as entidades. A gente está juntando essas demandas e fazendo aos postulantes a deputado estadual e federal a apresentação para eles do que nós necessitamos. Também nesse momento queremos ter a abertura para uma aproximação e uma interlocução junto com eles, para trocarmor ideias e para formar um modelo de gestão para a região e Apucarana”, comenta o presidente da Acia, Wanderlei Faganello.

Beto destaca que é simbólico que seu primeiro compromisso oficial dentro da campanha eleitoral – que teve início nesta terça-feira, segundo determina o calendário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) – seja justamente em Apucarana, em um encontro com o empresariado local.

continua após publicidade .

“Quero agradecer a oportunidade de estar aqui na Acia. É o primeiro ato público da minha campanha neste primeiro dia de período eleitoral. Fiz questão de vir aqui para demostrar meu apreço pela cidade, pelo empresariado, por esta associação que representa essa cidade e seus interesses”, afirmou aos repórteres na entrada do evento realizado na sede da Acia, no Palácio do Comércio.

Beto, que foi prefeito em duas gestões em Apucarana, disputa ao cargo de deputado federal. “Na Câmara, tem um assunto muito importante que é a substituição tributária. Essa guerra fiscal com São Paulo e outros Santa Catarina atrapalha muito o desenvolvimento comercial e industrial do Paraná. Tem essa defesa que a gente faz da indústria têxtil, da indústria de confecções que eu vejo necessidade de voltar a encarar isso como necessidade, mas principalmente vejo que o setor quer e precisa de uma região próspera onde se possa trabalhar com tranquilidade e gerar emprego e, principalmente, ver que Apucarana é um polo de atração de novos investimentos”, comenta, acrescentando que também tem como foco a questão do emprego e renda.

“Temos que dialogar muito fortemente na área de emprego e renda, na formação universitária, nos cursos técnicos, implementar ainda mais o Conecta Apucarana, que é um programa da Acia muito bem desenvolvido. Mas quero reforçar que fiz questão de estar aqui pessoalmente, em Apucarana, no primeiro dia de campanha. Não tem material, não tem santinho, é para conversar olho no olho, para dialogar.

Estiveram presentes no evento o prefeito de Apucarana Junior da Femac, o vice-prefeito Paulo Vital, e os vereadores Franciley Poim, Jossuela Pinheiro, Mauro Bertoli, Luciano Facchiano, Luciano Molina e Rodrigo Lievore, o Recife.

Siga o TNOnline no Google News