“Belinha”, de Apucarana, é campeã paranaense de motocross

A jovem piloto apucaranense Isabela Ferreira Garcia Santos, de 10 anos, conhecida como Belinha, conquistou dois títulos na Copa Paraná de Motocross no último final de semana no município de Novo Itacolomi, durante a disputa da 11ª e última etapa da competição estadual. Ela foi campeã nas categorias de 50cc e de 65cc.

Aluna na Escola Municipal João Antônio Braga Côrtes, de Apucarana, Belinha está no motocross há seis anos, competindo juntamente com o pai, o também piloto Tiago Garcia e com o irmão, Enzo, de 6 anos. Pai e irmão também se destacaram em suas categorias na Copa Paraná.

O prefeito Junior da Femac cumprimentou Belinha pela grande conquista que, mais uma vez, enaltece o esporte de Apucarana. Parabéns a toda família Garcia pelos resultados e sua paixão pelo motocross, sempre levando o nome de Apucarana ao topo do pódio”, comentou Junior da Femac.

Tiago, que está no esporte há quase 20 anos, foi campeão na categoria MX1 e vice na MX3 especial, enquanto o garoto Enzo, que fez a sua estreia na modalidade e também é aluno na Escola João Antônio Braga Côrtes, obteve a terceira colocação na classificação geral da categoria mini-motos. “Foi uma temporada positiva para a nossa família, com a conquista de três títulos. Todos tiveram ótimos desempenhos na competição e trouxeram conquistas para Apucarana. A Belinha havia conseguido muitas vitórias em campeonatos anteriores, mas agora vieram os primeiros títulos da carreira, enquanto o Enzo começou muito bem a sua participação”, destacou Simone Garcia, mãe das duas crianças.

De acordo com Simone, que também já foi piloto de motocross, Belinha e Tiago também estão disputando o Campeonato Paranaense da modalidade. Neste domingo (18/12), a dupla participará da 9ª e última etapa da competição em Juranda.

Belinha ocupa a quarta colocação na categoria de 50cc, com 186 pontos, tendo chance de terminar o campeonato em segundo lugar. O líder da categoria é o piloto Rafael Caoni Ferreira, de Umuarama, com 243 pontos.

Já Tiago é o líder da categoria MX3 especial, juntamente com Rodrigo Hildebrand, de Cianorte. Os dois somam 186 pontos e lutam pelo título da temporada da competição, que é promovida pela Federação Paranaense de Motociclismo (FPrM).

