Beijo na festa 'Risca Faca' rende namoro e casamento

Da Redação

"Foi difícil conquistar o menino", brinca a apucaranense Anna Karolina Calizotti, 31 anos, ao relembrar o começo da paquera com o marido Diego Miyamura, 27, com quem está desde 2017. O casal tem um filho, o João Pedro, de 4 anos.

continua após publicidade .

No próximo domingo (12), Dia dos Namorados, o casal comemora mais uma data juntinho e mantém a tradição de almoçar ou jantar em algum local romântico. "Ainda não sabemos para onde vamos, mas com certeza iremos aproveitar a data para estreitar os laços. Isso é muito importante para a saúde do relacionamento", afirma.

Porém, nem sempre Anna acreditou que o casamento iria dar tão certo e conta como foi o início do romance com o marido. "Tudo começou em 2017, quando conheci o Diego. Ele não ia muito com a minha cara não. Tínhamos amigos em comum e ele chegava na roda pra cumprimentar e não olhava para mim", recorda Anna.

continua após publicidade .

Após alguns meses, os dois se encontraram em uma festa, na tradicional Risca Faca, em Jandaia do Sul, e no momento de empolgação, Diego acabou dando um beijo na futura esposa. Mas mesmo assim, na época, o namoro ainda não emplacou e a 'antipatia', conforme Anna, atrapalhava o romance.

"A gente sempre se encontrava sempre em um barzinho, mas para ele parecia que nada tinha acontecido. Passaram uns meses e nada. Porém, em setembro deste mesmo ano, teve uma festa e nos beijamos novamente,. Passamos a ficar escondido, mas em novembro dei um chega pra lá e começamos a namorar, finalmente", conta.

Desta vez, o relacionamento continuou firme e em maio de 2018, Anna descobriu que estava grávida de João Pedro. "Estamos juntos até hoje, mas foi difícil conquistar o menino. No entanto, deu tudo certo", brinca.