Bebedeira em família termina com prisão na UPA; entenda

A Polícia Militar (PM), foi acionada, no início da noite deste sábado, 12, para atender um “caso de família” na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Apucarana. Durante uma festa em família, com os ânimos já alterados pela bebida, uma confusão acabou deixando algumas mulheres feridas. Um homem, suspeito de ter cometido agressão, foi preso.

Segundo o boletim de ocorrências, a sogra do rapaz preso foi quem chamou a PM.

Ao chegar no local, os policiais conversaram com a solicitante, que contou que estava em uma confraternização familiar e houve uma discussão entre o genro e o irmão dele, evoluindo para briga de socos.

Para tentar apaziguar a situação, a filha dela caiu, batendo a cabeça e ao verem a jovem caída, a levaram para atendimento médico no carro do pai dela. O marido da jovem, que teria iniciado a confusão, foi acompanhar a esposa, e estava na enfermaria com a mulher.

A solicitante, sogra do rapaz, disse para a polícia que durante a briga acabou sendo agredida com um soco, e apresentava lesão na testa, e queria representar contra seu genro. A cunhada dele disse que também foi agredida com um soco no ombro e queria representar contra ele.

Diante dos fatos, o rapaz recebeu voz de prisão na UPA e foi encaminhado, juntamente com as vítimas, até a delegacia, para prestar esclarecimentos.

A esposa dele que estava sendo atendida no local, começou a gritar e fazer escândalos para não prenderem o marido. Em seguida, ela se retirou da enfermaria e fugiu para a rua, estando visivelmente embriagada, segundo a PM.

