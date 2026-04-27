Bebê tem convulsão e é socorrida em quartel dos Bombeiros de Apucarana

Uma bebê de um ano e um mês foi socorrida na noite desta segunda-feira (27), em Apucarana (PR), após sofrer uma convulsão. Os pais levaram a criança diretamente à sede do Corpo de Bombeiros do município para buscar ajuda imediata.

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Ao acolherem a menina, os militares constataram que a crise convulsiva já havia passado. A criança estava respirando e começou a recuperar a consciência logo no início do atendimento. Imediatamente, a corporação prestou os primeiros socorros e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para dar suporte à ocorrência.

Segundo o relato dos familiares aos socorristas, a bebê apresentava um quadro febril contínuo há pelo menos dois dias. Após a estabilização conjunta realizada pelas equipes dos Bombeiros e do Samu na própria base, a criança foi encaminhada ao Hospital Materno Infantil da Providência para passar por avaliação médica detalhada.