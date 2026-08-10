Bebê sobrevive à UTI e avó celebra milagre em carreata a São Miguel







A cidade de Apucarana recebeu, na tarde desta segunda-feira (10), a carreata com a imagem peregrina de São Miguel Arcanjo. O evento, que percorreu ruas do município acompanhado por fiéis e religiosas do Instituto Hesed, não foi marcado apenas pela devoção coletiva, mas também por fortes histórias de fé. Entre os presentes estava Naiara Roberta de Brito, de 39 anos, que encontrou na mobilização a oportunidade de agradecer pela vida da neta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A criança, quando tinha apenas quatro meses de idade, enfrentou um quadro clínico considerado irreversível. Ela passou 37 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sendo 28 deles intubada, lutando contra duas bactérias agressivas, uma no sangue e outra no pulmão.

"Os médicos chegaram a falar: 'Ela está medicada, o oxigênio dela está no último, não tem mais o que fazer, agora só depende dela e de Deus'. Foi onde São Miguel entrou na nossa vida", relatou Naiara. A avó conta que, diante da falta de esperança da equipe médica, apegou-se à figura do arcanjo. "A gente estava totalmente sem esperança dos médicos. Mas aí a gente pediu muito forte para São Miguel e ele intercedeu".

A recuperação surpreendeu a todos. A menina recebeu alta no dia 6 de agosto de 2025 e, contrariando as expectativas médicas de que os medicamentos fortes atrasariam seu desenvolvimento, hoje leva uma vida saudável e sem sequelas. "Ela andou no tempo certo, ela está com um ano e seis meses falando quase de tudo", celebrou a avó, que já garantiu presença na primeira fileira da solenidade oficial marcada para o dia seguinte.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Preparação e Consagração

A mobilização desta segunda-feira marcou a primeira atividade da programação especial que antecede a consagração oficial da Diocese de Apucarana a São Miguel Arcanjo, cerimônia que ocorrerá nesta terça-feira (11). A carreata teve início às 16h na Paróquia Coração Eucarístico e percorreu o Santuário São José, o Seminário Diocesano e o Cristo Profeta. O trajeto foi finalizado no terreno onde será construída a futura Paróquia de São Miguel Arcanjo.

O evento é promovido em parceria com o Instituto Hesed, fundado em 1997 em Fortaleza (CE) e dedicado à Adoração Perpétua e Misericórdia de Deus. Com forte projeção na internet e mais de 10 milhões de seguidores, as religiosas do instituto têm percorrido o país com o projeto "A Grande Reconquista".

A imagem de São Miguel que abençoou as ruas de Apucarana possui um significado especial para os católicos: ela foi trazida do Santuário de Monte Gargano, na Itália, o templo ocidental mais antigo dedicado ao arcanjo. Abençoada no local em julho de 2025, a escultura já percorreu 150 mil quilômetros e passou por 16 estados brasileiros, além do Distrito Federal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





Foto: TNOnline Foto: TNOnline







