Bebê ferida em incêndio é transferida para hospital de Londrina

O quadro de saúde do bebê de 1 ano, que ficou ferido após um incêndio em uma residência localizada no Residencial Sumatra, em Apucarana, no Norte do Paraná, é grave. A informação é do Hospital da Providência, que divulgou boletim médico a pedido do TNOnline. Por conta da proporção dos ferimentos, a criança precisou ser transferida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), na noite desta quarta-feira (16), ao Hospital Universitário (HU) de Londrina.

"A paciente sofreu queimaduras de segundo grau em 80% do corpo, foi estabilizada e transferida para o Hospital Materno-Infantil. Está sob cuidados da equipe médica em procedimentos de curativos. Seu quadro de saúde é grave", informa o boletim médico. Inicialmente, a informação era de 90% do corpo queimado.

Já a mãe da criança, de 24 anos, tem um quadro menos grave. "A paciente passou por avaliação médica, sofreu queimaduras de 40% no seu corpo, foi medicada e seu quadro de saúde é estável. Segue internada sob cuidados da equipe e sem previsão de alta", diz o informe.

Vizinhos conseguiram controlar as chamas antes da chegada dos socorristas. A ambulância do Siate, do Corpo de Bombeiros, foi acionada e encaminhou mãe e filha para o Hospital da Providência.

Causas do incêndio

De acordo com apurações iniciais feitas no local, as chamas podem ter começado após um acidente doméstico. Segundo o Corpo de Bombeiros, a mãe estaria fazendo comida e isso poderia ter dado início ao incêndio.

