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SOCORRO

Bebê engasga com leite e é levado pelos Bombeiros a hospital em Apucarana

A ocorrência foi registrada no início da noite desta quinta-feira (01), no Jardim Ponta Grossa

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Bebê engasga com leite e é levado pelos Bombeiros a hospital em Apucarana
Autor Bebê foi levado ao Pronto Atendimento Infantil de Apucarana - Foto: Divulgação

Um bebê de um ano foi encaminhado ao Pronto Atendimento Infantil (PAI) de Apucarana (PR), no início da noite desta quinta-feira (01), após sofrer um engasgo com leite materno. O incidente aconteceu em uma residência localizada no bairro Jardim Ponta Grossa.

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A equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foi acionada para prestar socorro. O bebê apresentava um quadro de letargia, demonstrando moleza e sonolência, mas já estava com as vias respiratórias desobstruídas. Diante desse cenário, os socorristas realizaram o transporte imediato para a unidade de saúde, para que ele pudesse passar por uma avaliação médica especializada.

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Apucarana PR emergência médica engasgamento em bebês primeiros socorros pronto atendimento infantil saúde infantil
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