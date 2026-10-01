Bebê engasga com leite e é levado pelos Bombeiros a hospital em Apucarana

A ocorrência foi registrada no início da noite desta quinta-feira (01), no Jardim Ponta Grossa

Um bebê de um ano foi encaminhado ao Pronto Atendimento Infantil (PAI) de Apucarana (PR), no início da noite desta quinta-feira (01), após sofrer um engasgo com leite materno. O incidente aconteceu em uma residência localizada no bairro Jardim Ponta Grossa.

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A equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foi acionada para prestar socorro. O bebê apresentava um quadro de letargia, demonstrando moleza e sonolência, mas já estava com as vias respiratórias desobstruídas. Diante desse cenário, os socorristas realizaram o transporte imediato para a unidade de saúde, para que ele pudesse passar por uma avaliação médica especializada.