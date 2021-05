Bebê e doadora de leite se encontram no Providência

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Em comemoração ao Dia Mundial da Doação de Leite Materno, a equipe do Banco de Leite, do Hospital da Providência, reuniu a doadora Thaís Prevital e Luiza, de Apucarana, um dos bebês que durante internamento na UTI Neonatal, do Hospital Materno Infantil, receberam sua doação de leite.

Luiza foi internada após parto prematuro. “Não podia amamentar devido ao peso da bebê e, algumas das refeições que ela fazia no dia eram com leite materno de doações. Após 19 dias de internamento ela recebeu alta pesando 1.905 kg” afirma a orgulhosa mãe Isabella Santana Tozzi.

A doadora Thaís se emocionou com o encontro. “É muita gratidão, conseguir amamentar minha filha e ainda doar leite. Deus me deu esse presente“, agradece. Após a alta da filha, Isabella se também se tornou doadora de leite. “Agora posso retribuir o que as mães doadoras puderam fazer por ela, se não fosse esse leite, talvez minha filha não tivesse atingido o peso tão rápido. Pretendo continuar doando", diz.

O banco fornece o leite materno pasteurizado aos bebês internados nos 10 leitos da UTI Neonatal, para os quatro leitos da Unidade de Cuidados Intermediários Convencional e para os bebês internados nas enfermarias, quando as mamães não conseguem amamentar e para isso precisa de doações. “Temos uma parceria muito importante com o Corpo de Bombeiros da nossa cidade que faz a coleta da doação de leite materno nas casas das mamães e que, portanto, não precisam se deslocar até o hospital para trazer esse alimento”, explica Julia.

Para as mamães que estão amamentando os próprios filhos e querem se tornar doadoras é só entrar em contato pelo telefone 3420-1479.