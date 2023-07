Bebê de três meses morre sufocado enquanto dormia

Um bebê de três meses morreu sufocado enquanto dormia com a mãe na manhã deste sábado (8), em Maringá, no norte do Paraná. O caso aconteceu no bairro Vila Operária, em uma casa.

DE acordo com o Corpo de Bombeiros, a suspeita inicial é de que um cobertor tenha causado o sufocamento acidental. A mãe ficou muito abalada e precisou ser encaminhada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), pois estava em estado de choque.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado ao local para atender o bebê. Foram mais de 50 minutos de reanimação, porém, infelizmente a criança não resistiu. Após o trabalho do Instituto de Criminalística, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Maringá.

Esse é o segundo caso em menos de menos quatro dias registrado em Maringá. Na noite da última quarta-feira, 5, uma bebê de 4 meses morreu sufocada no Jardim Alvorada.

Com informações do Plantão Maringá

