Bebê de 3 meses fica preso em carro e é salvo pela PM de Apucarana

Policiais militares de Apucarana, no Norte do Paraná, tiveram um momento de heróis na tarde desta quarta-feira (2) e salvaram um bebê de apenas três meses de vida que havia ficado preso em um carro, na área central da cidade.

Uma equipe da Polícia Militar (PM) fazia um patrulhamento pela Praça Rui Barbosa, por volta das 15 horas, quando foi informada pela população que uma mãe estava desesperada, pois seu filho teria ficado preso dentro de um veículo com a chave no interior.

De acordo com o boletim de ocorrência, fazia aproximadamente dez minutos que a criança estava trancada dentro do automóvel. A mãe teria tentado localizar um chaveiro para abrir o carro, mas sem sucesso.

Os policiais chegaram no local e, com autorização, quebraram o vidro da porta dianteira esquerda e conseguiram retirar o bebê do interior do veículo. O pequeno foi entregue para a mãe em segurança, sem qualquer tipo de lesão.

