Bebê de 11 meses cai do berço e sofre desmaio em Apucarana

Uma bebê de 11 meses sofreu uma queda do berço e acabou ficando desacordada na manhã desta sexta-feira (25), no Jardim Morada do Sol, em Apucarana (PR).

Os agentes do Serviço Integrado de Atendimento a Traumas e Emergência (Siate) do Corpo de Bombeiros foram até o local. A menina recuperou a consciência rapidamente.

Ela estava consciente quando foi encaminhada pela ambulância do Siate ao Hospital da Providência Materno Infantil para passar por avaliação médica. O estado de saúde da bebê é estável.

