Bebê de 1 ano teve 90% do corpo queimado em incêndio, dizem bombeiros

Uma mãe e uma bebê, de apenas 1 ano de vida, ficaram em estado grave após um incêndio em uma residência localizada no Residencial Sumatra, em Apucarana, no Norte do Paraná, na tarde desta quarta-feira (16). A grave ocorrência foi registrada por volta das 13h16, em uma casa da Rua Inocente Martins.

A criança teve queimaduras de segundo grau em cerca de 90% do corpo. A mãe, uma mulher de 24 anos, teve 40% do corpo queimado, também com queimaduras de 2º grau. As informações foram confirmadas pelos socorristas do Corpo de Bombeiros, que atenderam o caso.

Conforme apurações do TNOnline, vizinhos teriam conseguido controlar as chamas antes da chegada dos socorristas. Dessa forma, a ambulância do Siate encaminhou mãe e filha, em estado grave, para o Hospital da Providência. A reportagem entrou em contato com a unidade e aguarda atualizações sobre o quadro de saúde das duas vítimas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também atendeu a ocorrência.

Causas do incêndio

De acordo com apurações iniciais feitas no local, as chamas podem ter começado após um acidente doméstico. Segundo o Corpo de Bombeiros, a mãe estaria fazendo comida e isso poderia ter dado início ao incêndio.

Diante da gravidade da ocorrência, a Polícia Militar (PM) de Apucarana foi acionada e auxiliou no isolamento da área. A Polícia Civil e a Polícia Científica também foram até a residência para iniciarem as investigações.

