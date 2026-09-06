Bebê de 1 ano se afoga em piscina e é hospitalizada em Apucarana

Criança foi resgatada pelo Siate após família retirá-la da água e acionar resgate; local do ocorrido e circunstâncias do fato não foram informadas

Um bebê de um ano e três meses de idade foi resgatado pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, na tarde deste domingo (06), em Apucarana (PR), após se afogar em uma piscina.

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Segundo informações do 11º Batalhão de Bombeiros Militar de Apucarana (11º BBM), a ambulância atendeu a vítima, que após ser socorrida pela família, estava sendo levada pelos familiares por meios próprios indo ao encontro com os bombeiros após acionamento do resgate.

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Os bombeiros conseguiram encontrar o veículo que levava a vítima e iniciar o atendimento na Rua Padre Ceverino Cerutti, a Vila São José, nas proximidades do batalhão. "A Ambulância encontrou com o solicitante no percurso ao hospital", informou a Central de Operações do Bombeiro Militar (Cobom) do 11º BBM.

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Após a equipe fazer os primeiros atendimentos e a regulação do quadro de saúde da vítima, a criança foi encaminhada para atendimento médico no Hospital da Providência com os sinais vitais preservados. O local onde o afogamento aconteceu, além das circunstâncias do ocorrido não foram informados pelas autoridades.