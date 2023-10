Bebê com crise de convulsão é socorrido por bombeiros em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Um bebê de 1 ano e 7 meses foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros de Apucarana, no norte do Paraná, após ter uma crise convulsiva no final da tarde desta sexta-feira (13). O caso aconteceu por volta das 18h.

Segundo informações que foram repassadas aos socorristas pela família, a criança chegou a ficar inconsciente por alguns minutos antes do atendimento. O menino teve a crise em casa e foi levado pelos familiares até o quartel central do Corpo de Bombeiros em Apucarana.

De acordo com os bombeiros, quando chegou no quartel, o menino já estava respirando e também já chorava. Ele recebeu os primeiros atendimentos no local e em seguida foi encaminhado para o hospital para realizar exames e outros procedimentos médicos.

