Bêbado, jovem ameaça os próprios pais com faca e é preso em Apucarana

Um jovem foi preso na madrugada desta segunda-feira (16) depois de ameaçar os próprios pais com uma faca no bairro Jardim Independência, em Apucarana, no norte do Paraná. De acordo com o boletim de ocorrência, ele teria começado a ficar agressivo quando tentou sair de casa com uma moto, e os pais não permitiram por ele estar embriagado.

O caso foi registrado pela Polícia Militar (PM) por volta das 2 horas da madrugada. Conforme a mãe do rapaz, o filho chegou na residência embriagado e já bastante alterado. Depois de cerca de uma hora, ele afirmou que iria sair com a motocicleta dele e começou a ficar agressivo e pegou uma faca de cozinha quando os pais não permitiram que ele saísse.

Após ter ameaçado os pais com a faca, o jovem saiu e danificou a moto, derrubando-a no chão. Descontrolado, ele também causou danos ao carro dos pais. Diante da situação, a mãe decidiu representar contra o filho e ele foi encaminhado para a 17ª Subdivisão Policial. Conforme o B.O., foi necessário o uso de algemas.

