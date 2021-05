Bazar em prol do Natan segue neste sábado (8) em Apucarana

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Neste sábado (8), voluntários seguem com o bazar beneficente em prol do Natan até às 17h30, em Apucarana. São comercializados roupas, sapatos e utensílios domésticos em boas condições. Toda a renda da ação é destinada para Natan Henrique Ribeiro dos Santos, de 2 anos, que sofre de Atrofia Muscular Espinhal (AME).

O bazar é realizado na Rua Rio Branco, n°555, bem em frente ao Terminal Urbano. As peças são vendidas por preço a partir de R$ 1 e que vão até R$ 5.

A equipe de voluntários conta com a ajuda de toda a população para angariar recursos que viabilizem o tratamento do menino. Um exemplo é o leite que custa R$170 a lata, com 400 gramas.