Bazar em prol da Edhucca e Lar tem nova edição neste sábado

Neste sábado, dia 9 de julho, acontece mais uma edição do bazar beneficente em prol das ações desenvolvidas pela Edhucca e Lar Sagrada Família. A novidade deste sábado são peças de inverno com desconto de 50%. A promoção é válida somente para as peças selecionadas.

O bazar, promovido pelo GemPaz, oferece ainda uma infinidade de utensílios domésticos, como pratos, tigelas, assadeiras, travessas, cestos, entre outros. A maioria dos itens é nova.

A seção de brinquedos também dispõe de inúmeras opções para presentear as crianças, que vão desde as tradicionais bonecas e carrinhos a quebra-cabeça.

E, claro, a parte de vestuário é a maior, com roupas para bebês, crianças e adultos. Tem opções para o dia a dia e também para ocasiões especiais. No bazar também tem calçados para os públicos infantil e adulto, além de acessórios, como bolsas, cintos, anéis, pulseiras e colares.

HORÁRIO E LOCAL

O bazar acontece na Rua José Alves de Paula Filho, nº 53B, no barracão da antiga Armarinhos Paraná, ao lado da Bonfim Tintas, das 9h às 13 horas.





