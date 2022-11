Bazar de Brinquedos do Lions tem data marcada em Apucarana; veja

Da Redação

Toda a renda arrecadada durante o bazar com a venda dos objetos será destinada para a Paróquia São Benedito

O tradicional Bazar de Brinquedos promovido pelo Lions Clube de Apucarana já tem data marcada. A atividade acontece no dia 10 de dezembro, a partir das 7h30, na Paróquia São Benedito, localizada na Vila Regina.

De acordo com a voluntária Célia Yoshii, umas das idealizadoras do tradicional bazar, serão comercializados livros, mochilas, motocas, bonecas e outros objetos para a criançada com valores que variam entre R$ 0,50 e R$ 5. “A intenção é fazer com que a criança valorize o que comprou”, comenta a voluntária.

Os brinquedos recebidos são todos restaurados e preparados para a comercialização. Toda a renda arrecadada durante o bazar com a venda dos objetos será destinada para a paróquia. "É sempre uma alegria poder trabalhar neste bazar", comemora.