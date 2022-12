Bazar de Brinquedos do Lions é realizado com sucesso em Apucarana

Da Redação

O tradicional Bazar de Brinquedos promovido pelo Lions Clube de Apucarana foi realizado na manhã deste sábado (10), na Paróquia São Benedito, localizada na Vila Regina. Muitas famílias apucaranenses estiveram presentes no bazar.

De acordo com a voluntária Célia Yoshii, umas das idealizadoras do tradicional bazar, foram comercializados livros, mochilas, motocas, bonecas e outros objetos para a criançada com valores que variam entre R$ 0,50 e R$ 5.

Segundo Célia, o bazar foi um sucesso e quase todos os brinquedos foram vendidos. "Foi muito bom, o tempo ajudou, as crianças saíram com muitos brinquedos e bastante felizes. Foi uma oportunidade para eles comprar os brinquedos em bom estado pois restauramos todos eles", comentou a voluntária.

Os brinquedos recebidos foram todos restaurados e preparados para a comercialização pela equipe de voluntários. Além disso, toda a renda arrecadada durante o bazar com a venda dos objetos será destinada para a paróquia que sedia a atividade. "É sempre uma alegria poder trabalhar neste bazar", comemora.

