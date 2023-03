Bazar da Edhucca e Lar deste sábado tem sapatos com 50% de desconto

Da Redação

O bazar acontece das 9h às 13 horas

Quem aí ama sapatos?!O bazar beneficente em prol da Edhucca e Lar Sagrada Família deste sábado, dia 11, preparou um festival de descontos na sessão de calçados. Tênis, sandálias e rasteirinhas (adulto e infantil) estarão pela metade do preço.

Além disso, o bazar está recheado de opções de brinquedos, utensílios domésticos, vestuários e muito mais.

O bazar acontece das 9h às 13 horas, na Rua José Alves de Paula Filho, 53 B, antigo barracão da Armarinhos Paraná santa Catarina, ao lado da Bonfim Tintas, das 9h às 13 horas, e confira!

