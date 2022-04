Da Redação

Bazar da Edhucca deste sábado traz opções de inverno

Neste sábado (9), o bazar beneficente em prol da Edhucca e Lar Sagrada Família, de Apucarana, traz opções para aquecer os dias frios. Uma das novidades são jaquetas femininas e masculinas de inverno, novas, por apenas R$ 150.

Nesta edição, as bermudas e regatas estarão pela metade do preço. A promoção das fraldas infantil tamanho XXG, com 16 unidades, por apenas R$ 5.

O bazar acontece, que acontece das 9h às 13 horas, na Rua José Alves de Paula Filho, nº 53B, ao lado da Bonfim Tintas, é feito com doações de toda a comunidade.

Quem visita o bazar ainda encontra roupas infantil e adulto, calçados, utilidades domésticas, acessórios, itens decorativos e brinquedos a preços sociais.

O bazar é uma realização GemPaz em prol das ações sociais do Lar Sagrada Família e Edhucca.