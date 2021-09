Bazar beneficente entra no clima do Dia das Crianças

Da Redação

O bazar em prol da Edhucca e Lar Sagrada Família, em Apucarana, acontece neste sábado (2) e será especial para o Dia das Crianças. Os voluntários prepararam inúmeras opções de brinquedos novos e usados, que vão de ursinhos de pelúcias a jogos, como quebra-cabeça. E claro, também tem bonecas e carrinhos.

continua após publicidade .

O valor dos brinquedos, assim como dos outros itens do bazar, é social, ou seja, abaixo do valor de mercado. Além dos brinquedos, a equipe do bazar também já separou itens decorativos para o Natal, como bolas de diversas cores e imagens sacras.

Além dessas seções especiais, o bazar dispõe ainda de roupas e calçados para o público infantil e adulto, além de utensílios domésticos.

continua após publicidade .

Horário

O bazar, realizado pelo grupo GemPaz, acontece na Rua José Alves de Paula Filho, 53B, Centro, ao lado da Bonfim Tintas, das 9h às 13 horas.

Cuidados

A organização do bazar está seguindo todas as orientações da saúde, como disponibilização de álcool em gel, controle do número de pessoas no interior do bazar. Além disso, pede para que não levem crianças.