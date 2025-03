Bazar beneficente acontece em Apucarana neste sábado (1º)

A primeira edição de março do Bazar Beneficente acontece neste sábado (1º), em Apucarana (PR), com uma variedade de roupas, calçados e utilidades para toda a família. O tradicional bazar que alia economia e solidariedade, acontecerá das 8h às 12h na Rua José Alves de Paula Filho, 53, no centro de Apucarana, no antigo Armarinhos PR-SC (ao lado da Bonfim Tintas).

continua após publicidade

📰 LEIA MAIS: Comércio de Apucarana terá expediente normal no Carnaval

Realizado pelo Gempaz em prol do Edhucca, Lar Sagrada Família e Recanto Allan Kardec, o bazar oferecerá roupas femininas, masculinas e infantis, além de sapatos, bolsas, brinquedos, utilidades domésticas, artigos de cama, mesa e banho, entre outros. Uma oportunidade especial é a variedade de roupas de inverno, ideal para a temporada.

continua após publicidade

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão



As arrecadações serão destinadas às obras e atividades assistenciais dessas instituições, que se dedicam ao acolhimento e desenvolvimento de crianças em situação de vulnerabilidade social.

Siga o TNOnline no Google News