Baum, Beirigo & Milani Advogados inaugura filial em Apucarana

O escritório de advocacia Baum, Beirigo & Milani Advogados, com matriz em Londrina, inaugurou na noite desta quarta-feira (17) sua filial em Apucarana, na Rua Munhoz da Rocha 1235, área central da cidade. O novo empreendimento oferecerá às empresas de Apucarana e região serviços jurídicos na área empresarial. (Veja o vídeo abaixo).

Escolhido para liderar a filial, o sócio Dr. Luiz Henrique Egídio de Carvalho, destacou que a equipe oferece serviços personalizados para cada um de seus clientes em um ambiente moderno e dinâmico. Os sócios são formados pela Universidade Estadual de Londrina(UEL).

“Minha família é uma família de advogados. Meu pai e meu avô são advogados também e, atuando aqui, em parceria com eles, começamos a desenvolver trabalhos juntos. Então, devido a esse novo espaço de atuação, resolvemos abrir uma unidade mais focada em Apucarana, para atender diretamente, estar mais próximo todos os empresários do Vale do Ivaí”, disse Luiz, que atua em Apucarana desde 2017.

Baum, Beirigo & Milani Advogados tem uma atuação voltada para os empresários. “Somos uma advocacia empresarial ‘full service'. Atuamos desde o momento da constituição da empresa, o planejamento, a organização societária até a parte de prevenção trabalhista, passando por organização e planejamento tributário, sucessório patrimonial, a questão de registro de patentes, propriedade industrial, regularização imobiliária, então tudo que o empresário pode esperar de assessoria e consultoria jurídica ele vai encontrar com a gente”, explica.

O advogado ainda falou sobre a expectativa do novo escritório na cidade. “Nossa expectativa é expandir, ajudar pessoas, ajudar os empresários a crescer, gerar emprego, gerar valor e renda. Nosso objetivo é o progresso. Nosso objetivo é atuar nessas novas regiões e, em breve, inaugurar unidades pelo Paraná e Brasil afora”, disse Luiz Henrique.

O sócio Dr. Giovani Beirigo, contou que desde a constituição do escritório sempre tiveram o objetivo de entregar o melhor conteúdo aos clientes e que a filial de Apucarana é um sonho realizado.

“Para nós é um sonho realizado. Eu, Carlos e Caio começamos em 2017 os atendimentos aos empresários da região. Fomos para Londrina, São Paulo e hoje estamos em Apucarana. O nosso novo sócio, Dr. Luiz Henrique, é da nossa mais alta confiança um advogado experiente que capitaneará as operações aqui na região. Estamos muito felizes. É um sonho realizado que estamos colocando em prática a partir de hoje.” contou Giovani.

Giovani explica que os escritórios de Londrina e São Paulo têm clientes de várias partes do Brasil e que a filial de Apucarana também ultrapassará as fronteiras.

"Estamos atuando no digital, desde a Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina. Temos clientes em todas essas regiões. O online está para romper todas as fronteiras. Hoje temos uma unidade em Apucarana por uma necessidade, para atender e acolher o empresário local, mas o limite não existe e o online está para provar isso", finaliza o sócio.

