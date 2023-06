"Batman" homenageia doadores de sangue em Apucarana

As pessoas que doaram sangue nesta quarta-feira (14), Dia Mundial do Doador de Sangue, receberam uma visita especial no Hemonúcleo de Apucarana. Um homem vestido com a roupa do personagem Batman fez uma visita surpresa ao local para homenagear os “super-heróis de verdade”, nas palavras dele, que estavam na unidade.

A assistente social Marta Maria Galvão Harder, do Hemonúcleo de Apucarana, explica que este voluntário apareceu vestido de Batman para homenagear aos doadores. “Ele disse que não poderia doar sangue, mas queria contribuir de alguma forma prestando uma homenagem aos ‘heróis’ que ajudam a salvar vidas”, disse.

Uma única bolsa de sangue pode salvar a vida de até três pessoas, segundo o Hemonúcleo. Para manter o estoque adequado do banco de sangue, no entanto, são necessárias muitas doações. O ideal é que cada pessoa doe sangue pelo menos duas vezes ao ano. Homens podem doar sangue a cada 60 dias e no período de 12 meses até 04 doações e mulheres em um intervalo de 90 dias e no período de 12 meses até 3 doações.

Para ser doador é preciso Estar em boas condições de saúde -Ter entre 16 e 69 anos completos (menores de idade com autorização e presença do responsável legal) Pesar no mínimo 51Kg na balança do HEMEPAR Estar descansado, alimentado e hidratado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação) Apresentar documento oficial com foto ( Carteira de Identidade, Carteira do Conselho Profissional, Carteira de Trabalho, Passaporte ou Carteira Nacional de Habilitação)

